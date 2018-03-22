Савченко рассказала о "гранатах"

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко принесла на прошлой неделе в здание Верховной Рады не боевые гранаты, а фрукты - гранаты - об этом она заявила во время рассмотрения Комитетом по вопросам регламента и организации работы ВР представления генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и аресте.

"Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко возле смерти. Вас все пугают. Были у меня гранаты или не были? Гранаты были", - сказала она, вынимая из пакета фрукты - гранаты - и кладя их на стол.

"Когда я зашла в Верховную Раду и пошел слух, который запустил Матиос (главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос), который встретил меня на входе, что я несу гранаты, потому что у меня тяжелая сумка - там было две пачки бумаги плюс еще гранаты (показывает на фрукты на столе), так вы бы видели реакцию в Верховной Раде: люди забирали карточку и перелезали по стульям, и говорили, что разлет С-1 - 200 метров", - добавила Н. Савченко.

15 марта парламент исключил Н. Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Н. Савченко. По словам Ю. Луценко, следователи имеют "неопровержимые доказательства" того, что Н. Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР. Сегодня, 22 марта, Регламентный комитет признал обоснованными все три представления генпрокурора относительно Н. Савченко.