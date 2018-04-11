Украина подпишет соглашение о безвизе с Македонией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал подписание соглашения о либерализации визового режима с Македонией.

На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про #безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої #ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать", - написал он на своей странице в Твиттер в среду.