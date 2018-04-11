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Украина подпишет соглашение о безвизе с Македонией
16:23 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Глава МИД Украины анонсировал подписание соглашения о безвизовом режиме с Македонией.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал подписание соглашения о либерализации визового режима с Македонией.
На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про #безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої #ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.
"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать", - написал он на своей странице в Твиттер в среду.
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