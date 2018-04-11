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Украина подпишет соглашение о безвизе с Македонией

Павел Климкин в Македонии
16:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава МИД Украины анонсировал подписание соглашения о безвизовом режиме с Македонией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал подписание соглашения о либерализации визового режима с Македонией.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать", - написал он на своей странице в Твиттер в среду.

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Новости Украины, Безвиз с Македонией, Глава МИД Украины, Македония, МИД Украины, Павел Климкин, Украина.
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