В Данию и Швейцарию назначены послы Украины

Президент Украины Петр Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании.

Согласно указу главы государства от 25 июня, послом Украины в Швейцарской Конфедерации стал Артем Рыбченко. В соответствии с другим указом, послом в Королевстве Дания назначен Михаил Видойник.