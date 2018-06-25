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В Данию и Швейцарию назначены послы Украины
13:12 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Послом Украины в Швейцарии назначен Артем Рыбченко, а в Дании стал послом Михаил Видойник.
Президент Украины Петр Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании.
Согласно указу главы государства от 25 июня, послом Украины в Швейцарской Конфедерации стал Артем Рыбченко. В соответствии с другим указом, послом в Королевстве Дания назначен Михаил Видойник.
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