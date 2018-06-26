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Москалькова не смогла посетить Одинцова и возвращается в Москву

Татьяна Москалькова
16:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Москалькову не пустили к Одинцову в Киеве, она подала необходимые документы и в Москве будет ждать разрешения на посещение.

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову во вторник не пустили к "россиянину Максиму Одинцову" в Лукьяновском СИЗО в Киеве, она намерена ожидать разрешения Министерства юстиции Украины на территории России.

"Я сожалею, что не была допущена на встречу к Одинцову", - сказала Т.Москалькова журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве во вторник.

Российский омбудсмен сообщила, что будут направлены все необходимые запросы на получение разрешения Минюста Украины, после чего она снова приедет в Киев для посещения М.Одинцова.

"Я вернусь в Москву, потому что необходимо уже приехать тогда, когда есть определенное решение и есть надежда на позитивные шаги. Слишком много у Уполномоченного дел других, чтобы можно было просто так находиться в стране", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли она ждать разрешения на встречу с М.Одинцовым на территории Украины или вернется в РФ.

Т.Москалькова подчеркнула, что ее встреча с М.Одинцовым должна быть синхронной посещению Дмитрия Штыбликовав в омской колонии, и напомнила, что она с украинским консулом встретилась с последним.

"Мы просим ответного шага – (посетить – ред) одного человека на территории Украины в следственном изоляторе, любого кого назовет украинская сторона", - сказала она.

Вместе с тем, она отметила, что украинское законодательство не предусматривает порядок посещения удерживаемых в СИЗО с двойным гражданством омбудсменом другого государства.

Конституция Украины не допускает наличие двойного гражданства у украинцев.

Украинские граждане М.Одинцов, а также Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Украины с Крымом. В феврале А.Баранов и М.Одинцов были приговорены Дарницким райсудом Киева за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

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Новости Украины, Омбудсмен, РФ, Татьяна Москалькова, Украина.
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