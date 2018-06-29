Макрон подвел итоги двухдневного саммита стран ЕС: говорил о Минске

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Украина и Россия нашли способ для выполнения и соблюдения Минских соглашений, которые призваны мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита лидеров государств и правительств стран-членов ЕС, который проходил в Брюсселе.

В частности, его попросили прокомментировать заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что, несмотря на выход из ЕС, Великобритания является двигателем очень агрессивной внешней политики Европы по отношению к России.

"Что касается того, что вы сказали о министре Лаврове, я не думаю, что это правда. Европейский Союз не имеет агрессивной политики против России. Вся стратегия заключается в построении отношений со всеми нашими соседями", - заявил Макрон.

В связи с этим французский президент напомнил, что несколько недель назад посещал Санкт-Петербург.

"Учитывая сказанное, мы имеем в виду нашу общую безопасность, то, что произошло в Украине, и что до сих пор не урегулировано. По-прежнему говорится об обязательствах в соответствии с условиями Минского соглашения", - заявил Макрон.

"Поэтому мы должны быть последовательными. Если положение дел не меняется с течением времени, мы не можем игнорировать принципы и интересы наших стран-членов. Особенно учитывая страны Балтии", - заявил Макрон.

Он отметил, что политика ЕС в отношении России едина, она не находится под давлением со стороны какой-либо из стран-членов ЕС.

"Я очень хотел бы нормализовать наши отношения и очень хотел бы, чтобы Украина и Россия нашли способ выполнить и соблюдать Минские соглашения", - подчеркнул Макрон.