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Стало известно, когда Сенцов встретиться с адвокатом

Олег Сенцов
16:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Уже завтра, 7 сентября, Олег Сенцов ожидает встречи с адвокатом.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который более 100 дней голодает в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), планирует встретиться с адвокатом в пятницу, 7 сентября. Об этом в четверг сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, который встретился с Сенцовым, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Связь с родственниками и адвокатом у него есть. Завтра как раз он ожидает, что приедет к нему адвокат", - сказал Сак.

Он пояснил, что с родственниками Сенцов общается по телефону в установленный промежуток времени.

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"Я сказал ему, что к нему рвутся представители правозащитных организаций, представители религиозных конфессий. Он сказал: "Анатолий Иванович, во встречах с правозащитниками и представителями этих конфессий я не нуждаюсь и не собираюсь с ними встречаться, видеть никакого не хочу, мне достаточно общения с моим адвокатом и с Вами", - отметил омбудсмен.

В следующий раз он планирует посетить Сенцова в октябре.

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Новости Украины, Адвокат Сенцова, Встреча Сенцова с адвокатом, Олег Сенцов, Россия, РФ.
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