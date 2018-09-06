Стало известно, когда Сенцов встретиться с адвокатом

Украинский режиссер Олег Сенцов, который более 100 дней голодает в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), планирует встретиться с адвокатом в пятницу, 7 сентября. Об этом в четверг сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, который встретился с Сенцовым, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Связь с родственниками и адвокатом у него есть. Завтра как раз он ожидает, что приедет к нему адвокат", - сказал Сак.

Он пояснил, что с родственниками Сенцов общается по телефону в установленный промежуток времени.

"Я сказал ему, что к нему рвутся представители правозащитных организаций, представители религиозных конфессий. Он сказал: "Анатолий Иванович, во встречах с правозащитниками и представителями этих конфессий я не нуждаюсь и не собираюсь с ними встречаться, видеть никакого не хочу, мне достаточно общения с моим адвокатом и с Вами", - отметил омбудсмен.

В следующий раз он планирует посетить Сенцова в октябре.