Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4482369-poroshenko-naznachil-novogo-glavu-rga-na-volyine.html
Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
23:23 Ср, 12 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости Украины: Новым главой Любешовской райгосадминистрации Волынской области стал Сергей Фесик.
Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Фесика председателем Любешовской райгосадминистрации Волынской области.
Соответствующий текст распоряжения №143/2018-рп размещен на официальном сайте главы государства.
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"Назначить Фесика Сергея Ивановича председателем Любешовской районной государственной администрации Волынской области с 14 сентября 2018 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.
Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах. Соответствующий указ №277/2018 опубликован на сайте главы государства.
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