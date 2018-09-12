Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Фесика председателем Любешовской райгосадминистрации Волынской области.

Соответствующий текст распоряжения №143/2018-рп размещен на официальном сайте главы государства.

"Назначить Фесика Сергея Ивановича председателем Любешовской районной государственной администрации Волынской области с 14 сентября 2018 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах. Соответствующий указ №277/2018 опубликован на сайте главы государства.