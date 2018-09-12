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Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне

Петр Порошенко
23:23 Ср, 12 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Новым главой Любешовской райгосадминистрации Волынской области стал Сергей Фесик.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Фесика председателем Любешовской райгосадминистрации Волынской области.

Соответствующий текст распоряжения №143/2018-рп размещен на официальном сайте главы государства.

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"Назначить Фесика Сергея Ивановича председателем Любешовской районной государственной администрации Волынской области с 14 сентября 2018 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах. Соответствующий указ №277/2018 опубликован на сайте главы государства.

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Новости Украины, Волынская область, Глава Любешовской РГА, Любешовская РГА, Петр Порошенко, Сергей Фесик.
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