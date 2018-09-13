Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял специального представителя действующего председателя ОБСЕ по борьбе с коррупцией, экс-министра юстиции Италии Паолу Северино.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Во время встречи обсуждались практические шаги поддержки мер правительства Украины по развитию эффективной антикоррупционной системы с привлечением опыта Италии" – говорится в сообщении на сайте МИД Украины в среду вечером.

Как сообщалось, Петр Порошенко встретился с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком, который находится в Украине с рабочим визитом.