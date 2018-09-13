День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
Новости: Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам
Хейли: Ничто не исправит Иран, пока он не исправится сам
Новости: Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ
Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ
Новости: В Facebook создали новый искусственный интеллект
В Facebook создали новый искусственный интеллект
X

Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине

Павел Климкин
05:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Паола Северино посетила Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял специального представителя действующего председателя ОБСЕ по борьбе с коррупцией, экс-министра юстиции Италии Паолу Северино.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Во время встречи обсуждались практические шаги поддержки мер правительства Украины по развитию эффективной антикоррупционной системы с привлечением опыта Италии" – говорится в сообщении на сайте МИД Украины в среду вечером.

Как сообщалось, Петр Порошенко встретился с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком, который находится в Украине с рабочим визитом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Коррупция, МИД Украины, ОБСЕ, Павел Климкин, Паола Северино.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Суд Киева назначил присяжных по делу об убийстве Вороненкова В пятницу Кабмин может принять проект бюджета Садовый отреагировал на роспуск фракции "Самопомич" в Киевсовете

Последние новости

Предметы женского гардероба, которые раздражают мужчин (Фото) Мотор с поражения стартовал в гандбольной Лиге чемпионов Из-за аварии в Киеве было заблокировано движение трамваев
Сегодня читают
01 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
02 Хайден Панеттьери в красном платье засветилась после разрыва с Владимиром Кличко
03 Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации
04 Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
05 Порошенко внес изменения в правила службы по контракту
Новости сегодня
06:41 Ошибки в быту, которые сказываются на здоровье человека
06:25 В Джорджии ввели режим ЧП
06:14 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
05:36 Добро пожаловать в страну, где дверь никто не запирает на ключ (Фото)
05:11 Фильмы для тех, кто уже успел соскучиться по лету
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Новости: МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Появился уникальный снимок галактики из созвездия Чаши
Появился уникальный снимок галактики из созвездия Чаши
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь