Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4482534-klimkin-obsudil-so-spetspredstavitelem-obse-borbu-s-korruptsiey-v-ukraine.html
Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
05:24 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Паола Северино посетила Украину.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял специального представителя действующего председателя ОБСЕ по борьбе с коррупцией, экс-министра юстиции Италии Паолу Северино.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"Во время встречи обсуждались практические шаги поддержки мер правительства Украины по развитию эффективной антикоррупционной системы с привлечением опыта Италии" – говорится в сообщении на сайте МИД Украины в среду вечером.
Как сообщалось, Петр Порошенко встретился с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком, который находится в Украине с рабочим визитом.
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