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Гройсман: правительство не контролирует СМИ

Свобода слова
21:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По словам премьер-министра, принципиальная позиция Президента и правительства состоит в отсутствии контроля над украинскими СМИ.

Кабинет министров Украины не контролирует и не вмешивается в политику ни одного СМИ, но журналисты могут рассчитывать на поддержку правительства в случае необходимости.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее поколение всего".

"Правительство не контролирует ни одно средство массовой информации и это очевидный факт. Но все то, что касается журналистов, хочу сказать всем украинским журналистам, что на позицию правительства и Премьер-министра вы можете рассчитывать", - сказал В. Гройсман. Он заверил в том, что никогда на пытался влиять на средства массовой информации или на расследования журналистов, и это принципиальная позиция, которую Премьер-министр не планирует менять.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Кабинет Министров, Правительство, Президент, СМИ, Украина.
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