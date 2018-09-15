Гройсман: правительство не контролирует СМИ

Кабинет министров Украины не контролирует и не вмешивается в политику ни одного СМИ, но журналисты могут рассчитывать на поддержку правительства в случае необходимости.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее поколение всего".

"Правительство не контролирует ни одно средство массовой информации и это очевидный факт. Но все то, что касается журналистов, хочу сказать всем украинским журналистам, что на позицию правительства и Премьер-министра вы можете рассчитывать", - сказал В. Гройсман. Он заверил в том, что никогда на пытался влиять на средства массовой информации или на расследования журналистов, и это принципиальная позиция, которую Премьер-министр не планирует менять.