Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник

Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Украины.

"Благодаря вашему ответственному и упорному труду обеспечивается укрепление лесного фонда страны, его восстановление и сохранение экологической привлекательности лесов" – отмечает П. Порошенко.

"Убежден, что ваши профессионализм, неиссякаемая жизненная энергия и преданность выбранному делу и в дальнейшем будут способствовать внедрению современных методов ведения лесного хозяйства и рациональному использованию природных ресурсов для дальнейшего развития и удовлетворения растущих потребностей отечественной деревообрабатывающей промышленности" – подытожил президент Украины.