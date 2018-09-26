США передадут Украине два патрульных катера

Служба береговой охраны США передаст Украине два своих катера на церемонии, которая состоится в четверг в Балтиморе.

Согласно сообщению американской береговой охраны, передача катеров будет проходить в присутствии вице-адмирала службы Майкла Макаллистера и президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечает в этой связи телеканал Си-Эн-Эн, передача американских катеров береговой охраны происходит на фоне напряженности между Украиной и Россией в районе Азовского моря.

Представитель американского оборонного ведомства сообщил телеканалу, что катера береговой охраны, оснащенные пулеметами, были приобретены Украиной в рамках программы Пентагона, касающейся избыточного вооружения.