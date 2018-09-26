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США передадут Украине два патрульных катера

США
04:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Катера передадут в связи с обострением ситуации на Азовском море.

Служба береговой охраны США передаст Украине два своих катера на церемонии, которая состоится в четверг в Балтиморе.

Согласно сообщению американской береговой охраны, передача катеров будет проходить в присутствии вице-адмирала службы Майкла Макаллистера и президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечает в этой связи телеканал Си-Эн-Эн, передача американских катеров береговой охраны происходит на фоне напряженности между Украиной и Россией в районе Азовского моря.

Представитель американского оборонного ведомства сообщил телеканалу, что катера береговой охраны, оснащенные пулеметами, были приобретены Украиной в рамках программы Пентагона, касающейся избыточного вооружения.

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Новости Украины, Азовское море, Новости Украины, Политика, США, Украина.
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