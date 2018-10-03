Правительство назначило нового замминистра юстиции

Кабинет министров Украины назначил Елену Сукманову первым заместителем министра юстиции.

"Назначить Сукманову Елену Валерьевну первым заместителем министра юстиции Украины" - об этом говорится в распоряжении правительства №692 от 3 октября.

До этого, распоряжением №691 от 3 октября правительство уволило Е.Сукманову с должности замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации.