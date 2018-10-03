Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4555297-pravitelstvo-naznachilo-novogo-zamministra-yustitsii.html
Правительство назначило нового замминистра юстиции
22:31 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Кабмин Украины назначил Елену Сукманову первым замминистра юстиции.
Кабинет министров Украины назначил Елену Сукманову первым заместителем министра юстиции.
"Назначить Сукманову Елену Валерьевну первым заместителем министра юстиции Украины" - об этом говорится в распоряжении правительства №692 от 3 октября.
До этого, распоряжением №691 от 3 октября правительство уволило Е.Сукманову с должности замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации.
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