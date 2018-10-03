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Правительство назначило нового замминистра юстиции

Елена Сукманова
22:31 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Кабмин Украины назначил Елену Сукманову первым замминистра юстиции.

Кабинет министров Украины назначил Елену Сукманову первым заместителем министра юстиции.

"Назначить Сукманову Елену Валерьевну первым заместителем министра юстиции Украины" - об этом говорится в распоряжении правительства №692 от 3 октября.

До этого, распоряжением №691 от 3 октября правительство уволило Е.Сукманову с должности замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации.

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Все по теме:

Новости Украины, Елена Сукманова, Замминистра юстиции, Кабмин, Министерство юстиции.
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