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Фриланд: Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины

Фриланд: Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины
05:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Канада требует от России освободить захваченные украинские судна.

Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные судна.

Об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации", - подчеркнула Фриланд.

 

Она добавила, что "Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины".

Как ранее сообщалось, российские военные заблокировали в Керченском проливе, обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины.

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Азовское море, Канада, Керченский пролив, Христя Фриланд.
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