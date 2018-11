Фриланд: Канада непоколебима в поддержке суверенитета Украины

Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные судна.

Об этом на своей странице в сети Твиттер написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада осуждает агрессию России против Украины в Керченском проливе. Мы призываем РФ к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и восстановлению свободы навигации", - подчеркнула Фриланд.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty.

— Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 ноября 2018 г.