Новости Украины: Петр Порошенко провел телефонный разговор с Дональдом Туском, в результате которого собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.

Президент Украины Петр Порошенко и Президент Европейского Совета Дональд Туск провели телефонный разговор об агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива. Об этом сообщается на Официальном интернет-представительстве Президента Украины Петра Порошенка.

"Все действия в отношении украинских моряков и кораблей было названо грубым нарушением норм международного права и, в частности Будапештского меморандума", – говориться в сообщении.

Также, Дональд Туск выразил обеспокоенность и объявил о полной поддержке Украины. Президент Европейского Совета заверил, что сделает все возможное для поддержки Украины в отпоре российской агрессии и для продолжения политики санкций.

Отмечается, что собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.