Скачать
Среда, 16.01.2019
В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
&quot;Нафтогаз&quot; в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек &quot;Укрнафте&quot;
"Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
&quot;Оскар 2019&quot; может войти в историю как самая скандальная церемония
"Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония

Правительство Украины намерено изменить Госбюджет-2019

Правительство Украины намерено изменить Госбюджет-2019
21:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Кабмин предлагает Раде внести изменения в Государственный бюджет на 2019 год.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект №9476 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Соответствующий проект закона зарегистрирован 16 января на сайте парламента.

Как отмечается, документ "передан на рассмотрение руководству".

Текст документа на сайте ВР отсутствует.

Это первые изменения, которые Кабинет министров предлагает внести изменения в Госбюджет на 2019 год. Такая необходимость возникла в связи с отменой первых выборов в 45 территориальных громадах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей. Как пояснили в Министерстве финансов, без соответствующих изменений не будет возможности профинансировать те районы, к которым относятся эти объединенные территориальные громады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Бюджет Украины, Госбюджет-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
03 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
04 Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь