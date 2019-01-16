Правительство Украины намерено изменить Госбюджет-2019

Новости Украины: Кабмин предлагает Раде внести изменения в Государственный бюджет на 2019 год.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект №9476 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Соответствующий проект закона зарегистрирован 16 января на сайте парламента.

Как отмечается, документ "передан на рассмотрение руководству".

Текст документа на сайте ВР отсутствует.

Это первые изменения, которые Кабинет министров предлагает внести изменения в Госбюджет на 2019 год. Такая необходимость возникла в связи с отменой первых выборов в 45 территориальных громадах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей. Как пояснили в Министерстве финансов, без соответствующих изменений не будет возможности профинансировать те районы, к которым относятся эти объединенные территориальные громады.