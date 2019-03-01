В СБ ООН отклонили российский проект резолюции по Венесуэле

Новости Украины: Россия и Китай в СБ ООН наложили вето на проект резолюции США по Венесуэле.

Россия и КНР в четверг на заседании СБ ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по Венесуэле, проект предоставленный Москвой также не поддержали. Против документа выступили три страны, в том числе обладающие правом вето Россия и Китай.

В предлагавшемся США документе, в частности, содержался призыв к проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле, причем на них должны присутствовать международные наблюдатели. В проекте резолюции отмечалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен помочь в организации таких выборов. Также в нем говорится о необходимости обеспечить беспрепятственную поставку в страну гуманитарной помощи.

Проект резолюции также призывал к "восстановлению демократии" в Венесуэле. В ней также выражает "глубокая обеспокоенность" в связи с "жестокими действиями и чрезмерным применением силы со стороны венесуэльских сил безопасности против невооруженных, мирных участников протестов", а также "недавними попытками заблокировать доступ гуманитарной помощи" в Венесуэлу. В тоже время Совбез ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле.

В ходе голосования документ не набрал достаточного количества голосов для того, чтобы быть одобренным. Председатель СБ ООН сообщил, что за текст резолюции проголосовали лишь четыре страны - в частности - РФ и КНР. Таким образом, в четверг СБ ООН не поддержал ни российский, ни американский проект резолюции по венесуэльскому кризису.