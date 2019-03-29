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Кандидат в президенты распечатал свою песню на миллионе листовок

Кандидат в президенты распечатал свою песню на миллионе листовок
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Кандидат в президенты Аркадий Корнацкий растиражировал миллион листовок с словами собственной песни.

Кандидат на пост Президента Украины Аркадий Корнацкий напечатал 1,1 млн листовок с текстом собственной песни - это ему обошлось в 877,5 тыс. грн. Как сообщает движение "Честно", такая информация указана в выходных данных на листовках кандидата.

“Слова песни и обращение к избирателям Корнацкий напечатал в Черкассах, заказ выполнил предприниматель Александр Третьяков. На листовках кандидат также указал название песни в YouTube, где она присутствует в формате караоке”, - говорится в сообщении.

По данным “Честно”, избирательный фонд Корнацкого сейчас составляет 1,5 млн грн, которые он вложил самостоятельно. Такая информация опубликована в промежуточном финансовом отчете о поступлениях и расходах из избирательного фонда кандидата на сайтах Центризбиркома и НАЗК.

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В отчете также отмечено, что большинство средств Корнацкий потратил на печать агитационных материалов. 15 тысяч гривен кандидат заплатил за эфир на ТРК "Ильдана", а 204 тыс. грн отдал "Укрпочте" за услуги почтовой связи. ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на должность главы государства - в целом были зарегистрированы 44 кандидата. Позже пятеро из них отказались от баллотирования.

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Кандидат, Листовки, Миллион, Выборы 2019, Распечатал.
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