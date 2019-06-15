Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг сообщение, что ему не предлагали должность посла Украины в США.
Об этом Климкин написал в Тwitter.
"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать", - написал министр.
Напоминаем, Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об освобождении Павла Климкина от должности министра иностранных дел.
6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение Климкина.