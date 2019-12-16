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Воинские части перейдут на новую систему питания: суд разблокировал действие приказа МОУ

Воинские части перейдут на новую систему питания: суд разблокировал действие приказа МОУ
15:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Приказ Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания разблокирован.

Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны Украины о переводе воинских частей на новую систему питания.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Минобороны в соцсети Фейсбук в понедельник.

"11 декабря Шестым апелляционным административным судом вынесено постановление по делу, которым отменено постановление Окружного административного суда города Киева от 02.08.2018 об отказе в отмене мер обеспечения иска, а также отменены мероприятия обеспечения административного иска, установленные постановлением суда 16.07.2019", - сказано в сообщении. 

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В оборонном ведомстве отмечают, что предметом спора по данному делу является признание противоправным и недействительным приказа Минобороны от 4 марта 2019 года № 90 "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году".

"В обоснование исковых требований истец указывает, что указанный выше приказ Министерства обороны Украины содержит признаки регуляторного акта и регулирует административные отношения между Министерством обороны Украины, как органом государственной власти и хозяйствующими субъектами, как следствие (по мнению истца) подлежит отмене, поскольку принят с нарушением соответствующей процедуры (необходимой для регуляторных актов)", - напомнили в пресс-службе министерства.

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Суд, Минобороны, ВСУ, Система питания.
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