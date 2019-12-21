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В Берлине прошла конференция украинских дипломатов в странах западной Европы

В Берлине прошла конференция украинских дипломатов в странах западной Европы
11:57 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко подчеркнул, что дипломатическая служба Украины продолжает защищать суверенитет Украины.

В рамках региональной конференции руководителей дипломатических учреждений Украины в странах западной Европы обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

"Цель региональных конференций украинских послов - координация усилий по реализации внешнеполитических приоритетов. Среди ключевых - урегулирование конфликта на Донбассе, экономизация внешней политики и развитие культурной и общественной дипломатии", - сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что дипломатическая служба Украины продолжает защищать суверенитет страны.

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"Мы не прибегаем к торгу нашими территориями и продолжаем курс на Европейский Союз и НАТО. Мы настроены на поиск прагматических и оптимальных путей и решений в любом вопросе", - отметил министр.

Пристайко сообщил также, что в будущем планируется провести аналогичные конференции в юго-восточной Азии и восточной Европе.

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Германия, Донбасс, Вадим Пристайко, Берлиг.
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