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Пристайко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Пристайко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане
17:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил соболезнования казахстанскому народу в связи с авиакатастрофой.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета в Казахстане. Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"С глубокой скорбью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - написал глава МИД.

Как сообщалось ранее, падение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло сегодня, 27 декабря, в районе села Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Авиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек, пострадали 66.

Согласно данным авиаслужбы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.

Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Украинцы находятся в шоковом состоянии и имеют компрессионные переломы позвонков, но без нарушения проводимости головного мозга.

Напомним, в Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту.

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Авиакатастрофа, Казахстан, Самолет, МИД Украины, Вадим Пристайко.
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