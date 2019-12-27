Пристайко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Новости Украины:Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил соболезнования казахстанскому народу в связи с авиакатастрофой.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета в Казахстане. Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"С глубокой скорбью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - написал глава МИД.

Как сообщалось ранее, падение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло сегодня, 27 декабря, в районе села Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек, пострадали 66.

Согласно данным авиаслужбы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.

З глибоким сумом дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака у Казахстані. Мої щирі співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання всім пораненим.@MFA_KZ — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 27, 2019

Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Украинцы находятся в шоковом состоянии и имеют компрессионные переломы позвонков, но без нарушения проводимости головного мозга.

Напомним, в Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту.