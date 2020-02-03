Сохраняйте спокойствие: ВОЗ не рекомендует вводить ограничения из-за коронавируса

Новости Украины:ВОЗ рекомендует не вводить ограничения на торговлю и поездки из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV, одновременно окончательное решение об ограничительных мерах должно принимать правительство. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в представительстве ВОЗ в Украине.

"Хотя ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю в связи с этой вспышкой, это вопрос к национальным правительствам с учетом их конкретных обстоятельств", - сообщили в представительстве, отвечая на вопрос о том, имеет ли ВОЗ рекомендации по обследованию или переводу на карантин граждан, которых Украина планирует вернуть с курорта Саньи на китайском острове Хайнань.

"Наш совет каждому правительству- подготовиться к возможности того, что этот новый вирус может быть завезен. Мы выпустили рекомендации на промежуточный период о том, как это сделать, и активно сотрудничаем с правительствами и экспертами по всему миру для помощи в подготовке и реагировании", - добавили в организации.

На прошлой неделе авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила, что на фоне распространения коронавируса в Китае планирует выполнить два рейса на вывоз пассажиров с курорта Саньи. Позже стало известно, что рейс до Саньи должна была осуществить также компания Sky Up. После этого рейсов в Китай в течение месяца от авиакомпаний, базирующихся в аэропорту "Борисполь", не планируется.

Как сообщалось ранее, Китай дал предварительное согласие на эвакуацию украинцев из пораженного коронавирусом Уханя. Названо количество украинцев, которые хотят эвакуироваться из Китая.

На 3 февраля число жертв коронавируса в Китае возросло до 361, по миру - 362.