Меры по коронавирусу: Глава Минздрава инициирует внеочередное заседание ВР

Новости Украины:В Украине глава Минздрава выступил за проведение внеочередного заседания ВР для голосования за законопроэкт предусматривающий ряд мер по защите Украины.

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины от противодействия коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием Кабмина 13 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - заявил Емец.

Как сообщлалось ранее, директор института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко объяснил причину введения карантинного режима в столице без единого зарегистрированного случая заболевания COVID-19. Об этом он рассказал в эфире Права на власть.