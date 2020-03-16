Президент Украины Зеленский возглавил специализированный совет по противодействию COVID-19

Новости Украины:Глава украинского государства в условиях карантина создал в стране Координационный совет по противодействию распространения коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса COVID-19 и возглавил его.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ он подписал в понедельник.

В указе Зеленского отмечается, что Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право:

получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Напомним, сегодня, 16 марта, два новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Украине, оба – в Черновицкой области.