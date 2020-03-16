Скачать
Понедельник, 16.03.2020
"Первый отрицательный результат": заболевший коронавирусом буковинец может вскоре покинуть больницу (Видео)
"Первый отрицательный результат": заболевший коронавирусом буковинец может вскоре покинуть больницу (Видео)
Рада соберется на внеочередное заседание
Рада соберется на внеочередное заседание
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тайсону Фьюри грозит серьезная дисквалификация
Тина Кароль опубликовала видео в противовирусной маске
Тина Кароль опубликовала видео в противовирусной маске

Президент Украины Зеленский возглавил специализированный совет по противодействию COVID-19

Президент Украины Зеленский возглавил специализированный совет по противодействию COVID-19
14:17 Сегодня Телеграф Офис президента Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства в условиях карантина создал в стране Координационный совет по противодействию распространения коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса COVID-19 и возглавил его.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ он подписал в понедельник.

В указе Зеленского отмечается, что Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право:

  • получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

  • приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Медики, которые работают с зараженными COVID-19, получат "заоблачную" зарплату

Напомним, сегодня, 16 марта, два новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Украине, оба – в Черновицкой области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
05 Вот что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вероятный кризис: НБУ уверен в готовности Украины
Вин Дизель считает финал &quot;Форсажа 7&quot; &quot;лучшим моментом в истории кинематографа&quot;
Вин Дизель считает финал "Форсажа 7" "лучшим моментом в истории кинематографа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь