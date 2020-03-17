17 марта Рада проводит внеочередное заседание: Шмыгаль выступил в парламенте (Видео)

Новости Украины:Верховная Рада проводит внеочередное заседание из-за вспышки коронавируса.

В Киеве проходит внеочередное заседание Верховной Рады, запланированы внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, народные депутаты планируют внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции в стране.

Депутаты также собираются рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных и медицинских средств, которые покупает лицо, уполномоченное на осуществление закупок в сфере охраны здоровья, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по повышению доступности лекарственных средств.

Предлагается также включить в повестку дня и принять решение по вопросам организации работы Верховной Рады на период действия карантина и внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады 9-го созыва.

На голосование 17 марта вынесены:

законопроект, направленный на противодействие коронавирусу;

законопроекты, предусматривающие повышение доступности лекарственных средств (№2538 и №2539);

законопроект об отсрочке декларирования;

законопроект №3218 об организации работы Верховной Рады на время карантина.

Что предусматривает законопроект о противодействии коронавирусу

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Возможность 100% предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина.

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам.