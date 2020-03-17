Скачать
Вторник, 17.03.2020
COVID-19: Верховная Рада приняла "антикоронавирусные" законы
Верховная Рада приняла "антикоронавирусные" законы
Пандемия COVID-19: От коронавируса в мире умерло более 7 тысяч человек
Пандемия COVID-19: От коронавируса в мире умерло более 7 тысяч человек
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным фанатам
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным фанатам
Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта
Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта

COVID-19: Верховная Рада приняла "антикоронавирусные" законы

COVID-19: Верховная Рада приняла "антикоронавирусные" законы
09:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рада утвердила ряд законодательных норм, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

За законопроект № 3219 утром во вторник проголосовали 344 народных депутатов.

Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу является предоставление возможности местным властям ограничивать работу общественного транспорта, заявил ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Радуцкий подчеркнул, что решение о формате ограничения работы общественного транспорта будут принимать местные власти.

Законом предусматривается следующие нормы временного характера:

  • проведение закупки товаров, работ и услуг необходимых этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках";
  • стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;
  • контроль со стороны Кабинета министров по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Кроме того, одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19.

17 марта Рада проводит внеочередное заседание: Шмыгаль выступил в парламенте (Видео)

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн - ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Действовать данные нормы будут на протяжении трех месяцев со дня публикации закона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Закон, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
03 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Ситуация в ООС: на Донбассе - 7 вражеских обстрелов, один военный ВСУ получил ранение
На Донбассе украинский военный получил ранения
День памяти иконы Божией Матери &quot;Воспитание&quot;: дата, история и традиции праздника
День памяти иконы Божией Матери "Воспитание": дата, история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь