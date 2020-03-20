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Разумков о заразившемся коронавирусом нардепе Шахове: Рада будет работать

Разумков о заразившемся коронавирусом нардепе Шахове: Рада будет работать
17:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом.

В Верховной Раде пока не обнаружено новые случаи заболевания коронавирусом СOVID-19 среди народных депутатов, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"У нас пока еще нет подтвержденных случаев среди других народных депутатов", - сказал Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Несмотря на то, что народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусом COVID-19, Верховная Рада не будет закрываться на карантин и продолжит свою работу.

"Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет", - заявил Разумков.

Спикер парламента заверил, что несмотря на карантин, Верховная Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.

"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное – уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать – столько и буду пребывать на рабочем месте", - добавил Разумков.

Что происходит:

Народному депутату Шахову из группы "Доверие" лабораторно подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции. По его словам, после возвращения из-за границы он успел пообщаться с 79 людьми, в том числе с народными депутатами.

После этого народные депутаты фракции "Голос", которые на прошлой неделе контактировали с Шаховым, отправились в самоизоляцию. В частности, член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин был одновременно с Шаховым 12 и 13 марта в эфирах, которые велись из студий телеканалов.

Напомним: 

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Все по теме:

Верховная Рада, Карантин, Коронавирус, Сергей Шахов, Дмитрий Разумков.
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