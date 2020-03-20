Коронавирус в Украине: Порошенко призвал политиков "все свои битвы отложить на потом"

Новости Украины:"Евросолидарность" выступает за мораторий на внутриполитическую борьбу, но требует от власти не принимать сомнительных решений.

Партия "Европейская солидарность" выступает за прекращение внутриполитической борьбы в Украине на время противодействия эпидемии коронавируса COVID-2019, а взамен просит власти не принимать решения, которые могут поляризовать и расколоть украинские общество, заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Европейская солидарность" за мораторий на внутриполитическую борьбу. За то, чтобы политики все свои битвы отложили на потом, когда преодолеем вирус. Но есть встречное требование к власти - воздерживаться от принятия сомнительных решений, которые вызывают поляризацию и напряжение в обществе, раскалывают его. Вроде идеи подпитать днепровской водой российские военные базы в Крыму. Или протокола о легитимизации российской оккупационной власти на Донбассе, окончательное подписание которого намечено на 25 марта", - сказал Порошенко в обращении, обнародованном в пятницу вечером.

В этом контексте политик задался вопросом, не с этим ли намерением связана тот спешка, с которой власти планируют чрезвычайное положение, "да еще и с нарушением конституционной процедуры его внедрения"?

Порошенко добавил, что видит в возможном введении в Украине чрезвычайного положения угрозу для гражданских свобод и экономики страны.

"Чрезвычайное положение - аресты, цензура, конфискации - вряд ли остановят вирус. А вот экономику - положит окончательно, доведет до состояния клинической смерти. И у нас, в конце концов, не хватит ресурсов на борьбу с корона – и другими вирусами, на зарплаты, пенсии и тому подобное. А власти у этого президента и так достаточно - гораздо больше, чем у любого из предшественников", - сказал пятый президент Украины.

Напомним: