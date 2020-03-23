Кулеба о поставках тестов на коронавирус: Мировой рынок наполнен сейчас аферистами

Украинская дипломатия работает над тем, чтобы наладить бесперебойные поставки тестов на коронавирус в Украину, заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы работаем над тем, чтобы в Украину наладить бесперебойные поставки этих тестов. Все абсолютно посольства у меня и представительства при международных организациях получили указание изучать рынок местной страны, где они работают или организации, с которой они работают, на две темы: что мы можем получить, как гуманитарную помощь, и что мы можем купить", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.
Кулеба подчеркнул, что к Украине также массово обращаются страны с просьбой предоставить гуманитарную помощь или позволить купить маски.
В то же время министр обратил внимание на то, что много времени у МИД уходит на проверку потенциальных поставщиков.
"Скажу вам откровенно, мировой рынок наполнен сейчас аферистами и полуаферистами, которые предлагают все и сейчас, но "только заплати деньги", потому очень много сил тратим на проверку каждого потенциального поставщика, чтобы не тратились зря деньги и чтобы закупалось правда качественное оборудование и товары, которые нужны тут, в Украине", - пояснил он.
Напомним:
Кабинет министров Украины с 12.00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что те люди, которые в ситуации пандемии коронавируса зарабатывают на человеческой беде, получат как моральную оценку общества, так и юридическую оценку со стороны правоохранительных органов.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
Министерство иностранных дел Украины призывает граждан, находящихся за рубежом, вернуться в Украину в последующие 5 суток.
Госпогранслужба обнародовала сайты, посольства и телефоны, куда можно обратиться для пересечения границы.