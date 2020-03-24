Встреча с послами G7 и ЕС: Ермак обсудил помощь Украине в противодействии COVID-19

Новости Украины:В связи с ситуацией с коронавирусом в Украине Андрей Ермак провел встречу с послами G7 и ЕС для обсуждения всех волнующих вопросов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках регулярного диалога провел встречу с послами стран G7 и ЕС, в центре внимания которой было развитие событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологическая ситуация Украине.

"Собеседники высоко оценили усилия президента и правительства Украины в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса в нашей стране. В этой связи был обсужден ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран Группы семи и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента во вторник.

Ермак подчеркнул, что глава государства почти ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, во время которых обсуждается обоюдная поддержка во время пандемии коронавируса.

Участники встречи согласились с необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

Глава Офиса президента Украины также проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе и рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

Представители стран G7 и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета Украины.