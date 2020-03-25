Борьба с коронавирусом: Зеленский поговорил с президентом Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Стороны акцентировали внимание на важности международной координации усилий по борьбе с коронавирусом и предупреждении негативных последствий его распространения. Особенно отмечена необходимость предоставления социальной помощи населению и поддержки национальных экономик", - говорится в сообщении.
Зеленский высоко оценил принятые швейцарской стороной шаги для обеспечения возможностей эвакуации граждан Украины и Швейцарии, которые захотели вернуться домой.
Отмечается, что Президент Украины выразил личную благодарность Федеральному президенту Швейцарии за разработку подготовки гуманитарного груза для нужд больниц на востоке Украины, которая происходит в условиях крайне сложной эпидемической ситуации в Швейцарии.
Стороны также обсудили возможности поддержки инициативы украинских и швейцарских компаний по быстрому налаживанию в Украине производства аппаратов искусственной вентиляции легких.
Зеленский приветствовал и поддержал инициативу по проведению 5-й юбилейной Международной конференции относительно реформ в Украине в 2021 году в Швейцарской Конфедерации.
Была также выражена надежда на проведение государственного визита Федерального президента Швейцарии в Украину после стабилизации эпидемической ситуации в мире, отмечает пресс-служба.
Напомним:
Верховная Рада может провести заседание на открытой площадке, например на стадионе. Такая возможность уже рассматривается.
Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности
В связи с распространением коронавируса в Украине и большими рисками для населения Зеленский провел встречу с главами церквей и анонсировал новый проект.
Кабинет министров на 30 дней устанавливает режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлевает карантинные мероприятия.