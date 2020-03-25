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Борьба с коронавирусом: Зеленский поговорил с президентом Швейцарии

Борьба с коронавирусом: Зеленский поговорил с президентом Швейцарии
23:40 Ср, 25 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский обсудил с президентом Швейцарии совместное производство аппаратов ИВЛ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны акцентировали внимание на важности международной координации усилий по борьбе с коронавирусом и предупреждении негативных последствий его распространения. Особенно отмечена необходимость предоставления социальной помощи населению и поддержки национальных экономик", - говорится в сообщении.

Зеленский высоко оценил принятые швейцарской стороной шаги для обеспечения возможностей эвакуации граждан Украины и Швейцарии, которые захотели вернуться домой.

Отмечается, что Президент Украины выразил личную благодарность Федеральному президенту Швейцарии за разработку подготовки гуманитарного груза для нужд больниц на востоке Украины, которая происходит в условиях крайне сложной эпидемической ситуации в Швейцарии.

Стороны также обсудили возможности поддержки инициативы украинских и швейцарских компаний по быстрому налаживанию в Украине производства аппаратов искусственной вентиляции легких.

Зеленский приветствовал и поддержал инициативу по проведению 5-й юбилейной Международной конференции относительно реформ в Украине в 2021 году в Швейцарской Конфедерации.

Была также выражена надежда на проведение государственного визита Федерального президента Швейцарии в Украину после стабилизации эпидемической ситуации в мире, отмечает пресс-служба.

Напомним:

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Швейцария, Коронавирус, Владимир Зеленский, Симонетта Соммаруга.
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