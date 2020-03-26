В Украине создадут антикризисный штаб противодействия коронавирусу

Новости Украины:На совещании фракций Верховной рады и руководства Кабинета министров принято решение о создании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет создан Антикризисный штаб по противодействию эпидемии коронавируса с участием представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Было принято решение создать Антикризисный штаб во главе с премьер-министром, потому что он сегодня тот человек, который более чем кто либо отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены всеми партиями и депутатскими группами, которые работают в парламенте. Они понимают ответственность перед людьми и перед государством", - сказал Разумков в четверг на брифинге у здания Верховной Рады.

Ранее лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что премьер-министр согласился включить в состав штаба председателей всех фракций и групп в парламенте, а также представителей Офиса президента и Кабинета министров.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.