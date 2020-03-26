В Мюнхене выздоровел украинский дипломат от Covid-19

Новости Украины:Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, работающий в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене.

Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в генеральном консульстве Украины в Мюнхене, выздоровел после инфицирования коронавирусом.

О ходе своей болезни Шевченко написал на своей странице в Facebook.

"Теперь, когда я дома, хотя и еще на карантине, хочу тем, кто не в курсе, доложить, что начиная с 3 марта едва не отдал концы через тяжелую форму коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был бы заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, что не навсегда",- написал он в Facebook в среду.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, по состоянию на 20:00 среды 20 граждан Украины проходят лечение вследствие инфицирования коронавирусом: Германия - 5, Доминиканская Республика - 4, Польша - 2, Италия - 2, Объединенные Арабские Эмираты - 2, Испания -1, Сейшельские острова - 1, США - 1, Нидерланды -1, Нигерия - 1. 6 граждан Украины выздоровели: Япония - 4, Италия - 1, Польша - 1. Трое гражданок Украины умерли от Covid-19 в Италии.

Напомним, Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.