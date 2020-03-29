Коронавирус, бюджет и заседание Рады: Зеленский обратился к украинцам (Видео)

Новости Украины:Зеленский говорит, что в случае принятия двух необходимых законов Украина получит финансовую помощь, в случае провала – упадок экономики и дефолт.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со вторника, 31 марта, еще два дополнительных самолета будут регулярно доставлять в Украину из-за границы средства защиты и медицинское оборудование.

"Сегодня в Борисполе приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 тыс. специальных респираторов и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту почти 2 млн масок для населения. Груз уже распределен и сейчас направляется в регионы Украины. Уже сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. В то же время мы ожидаем прибытия отдельной доставкой 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов", - заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье.

Зеленский отметил, что со вторника начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование. "Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и аптек", - подчеркнул он.

Президент отмечает, что есть три сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса, и двух наиболее сложных из них украинская медицинская система не выдержит, поэтому вновь призвал украинцев соблюдать режим карантина.

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий – 25% больных коронавирусом. Третий – более 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - заявил он.

Зеленский отмечает, что изменения в государственный бюджет предполагают максимальное сокращение зарплат чиновников и судей, существенное уменьшение зарплат членов набсоветов и руководителей госпредприятий.

"Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей. А также существенно уменьшатся зарплаты членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий", - сказал он

Зеленский призвал народных депутатов на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта осознать свою ответственность как "слуг народа" и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

"Также хочу остановиться на внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно состояться завтра. Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на распутье и у нее есть два пути. Первый – это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров, в размере, по меньшей мере, $10 млрд. Это необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса", - сказал он в видеообращении к украинцам в воскресенье, размещенном на его странице в Facebook.

Зеленский указал, что в случае провала голосования за эти законопроекты будет "упадок экономики и даже угроза дефолта".

Он отметил, что в последние недели Офис президента и Кабинет министров делали все, что от них зависело, и договорились о финансовой поддержке для Украины.

"Мы с правительством избрали свой путь. Теперь очередь за народными депутатами. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит: готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет: вы – слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Осознайте возможные последствия для каждого из вас. Выберите завтра правильный путь. Вас к власти привели не отдельные лица, вас избрал народ Украины. Теперь ваша очередь выбрать народ Украины", - призвал Зеленский народных депутатов.

Напомним: