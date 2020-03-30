Рада разрешила использовать мировые практики при лечении коронавируса

Новости Украины:Верховная Рада разрешила применять одобренные международной практикой новые лекарства для лечения Covid-19.

Верховная рада разрешила применять для лечения Covid-19 одобренные мировой практикой, но еще не зарегистрированные методы лечения этого заболевания, а также зарегистрированные в Украине лекарственные средства, в инструкции которых не указано лечение Covid-19 (off-label use), при наличии в международной практике их доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни.

Соответствующий законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (Covid-19)" Рада поддержала 312 голосами в первом чтении и в целом на внеочередном заседании в понедельник.

Законопроект, в частности, предусматривает применение с согласия пациента новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственные средства, которые находятся на рассмотрении в установленном порядке, но еще не допущены к применению, а также незарегистрированные лекарственные средства. В частности, закон разрешает применять в Украине для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль для лечения коронавирусной болезни Covid-19 в соответствующей стране.

Кроме того, закон разрешает применять зарегистрированные лекарственные средства по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни Covid-19 (т.н. off-label use) и/или если такие лекарственные средства рекомендованы официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль для лечения коронавирусной болезни (Covid-19) в соответствующей стране.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств устанавливается Минздравом.

Как сообщалось, профильный комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании в пятницу одобрил законопроект №3268, позволяющий украинским медикам использовать мировые практики при лечении коронавируса Covid-19.

Кроме того, законопроект позволит ускорить процедуру регистрации лекарств для лечения Covid-19 и процедуру для начала проведения клинических испытаний таких лекарств и будет действовать только на три месяца.

Инициаторами законопроекта являются нардепы Михаил Радуцкий, Валерий Дубиль, Оксана Дмитриева, Артем Дубнов, Михаил Макаренко, Яна Зинкевич, Лада Булах, Виктория Вагнер, Олесь Довгий, Юрий Заславский, Валерий Зуб, Сергей Кузьминных, Максим Перебийнис, Ольга Стефанишина и Наталья Королевская.