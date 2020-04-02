Зеленский подписал закон о борьбе с последствиями коронавируса: что важно знать

Новости Украины:Президент подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, пребывающим дома, – до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставка освобождаются от уплаты НДС.

Закон позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками – установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом предусмотрена и выплата помощи по частичной безработице сотрудникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы – сотрудники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав или уменьшения зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически – гражданам не нужно подвергать себя опасности и являться в соответствующие учреждения.

Также важен предусмотренный законом запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц – предпринимателей: первая группа – с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, третья группа – с 5 млн грн до 7 млн грн.

В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

Напомним: