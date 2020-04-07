Ситуация с коронавирусом: Зеленский поговорил с главами ОГА

Новости Украины:Зеленский провел совещание с мэрами и главами ОГА по вопросу противодействия корнавирусу.

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с руководителями областных государственных администраций и городскими головами по вопросу противодействия распространению коронавируса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в первую очередь его интересовала ситуация в Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения, а также на Николаевщине - единственном регионе, где до сих пор нет лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

"Я уже вижу, как такие селекторные совещания помогли нам решить немало региональных проблем и лучше понять ситуацию в областях. Такой диалог будет способствовать решению проблем украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Председатели Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили ему, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных - с 13:00 субботы до 6:00 понедельника. В Киеве, где сейчас зафиксированы 279 случаев заражения, действуют 28 мобильных групп, которые тестируют людей на наличие инфекции. Их работа облегчает процесс забора анализов для выявления COVID-19.

Руководители этих регионов отчитались о том, что сделано для противодействия эпидемии.

Председатель Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находятся 9 пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить на Николаевщину проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

Президент подчеркнул, что сейчас не время для обсуждения полноценного возобновления работы общественного транспорта, поскольку в связи с Пасхальными праздниками апрель - очень опасный месяц с точки зрения инфицирования.

Глава государства также сообщил, что центральная власть рассмотрела предложения региональных руководителей об изменениях в бюджет. "Уже поступили ваши предложения касательно изменений в бюджет, которые вы разработали, основываясь на потребностях в связи с распространением эпидемии. Правительство рассматривало, отбирал наиболее целесообразные из них и готово обсудить решение и предложить парламенту проголосовать за эффективные предложения", - обратился Зеленский к руководителям ОГА.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин поддержал идею региональных руководителей по обеспечению продуктовыми наборами одиноких людей и по централизованной закупке оборудования. "Мы надеемся, что до конца недели парламент проголосует изменения в бюджет, и правительству удастся создать специальный фонд, который обеспечит различные поступления в регионы, в частности субвенции на меры по борьбе с коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о завершении проверок в части соблюдения стандартов Минздрава относительно помощи больным COVID-19. Он обратил внимание на то, что не везде в областях соблюдаются утвержденные алгоритмы доставки больных, не проводится эффективная дезинфекция "скорых, существует ненужная и опасная экономия ПЦР-тестов, а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения.