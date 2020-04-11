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Суббота, 11.04.2020
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COVID-19 в Украине: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса

COVID-19 в Украине: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса
19:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине появился Совет по вопросам экономического развития.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил команду, основной задачей которой будет — преодоление последствий распространения COVID-19 в Украине, пишет в Telegram глава правительства.

Основная задача Совета по вопросам экономического развития — разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине.

"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты", — отметил в сообщении премьер.

COVID-19: В ВСУ зафиксировали первый случай выздоровления

В состав команды вошли: Игорь Петрашко — Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Ярослав Жалило — заместитель директора Национального института стратегических исследований; Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины; Андерс Аслунд — старший научный сотрудник Атлантического совета США; Олег Устенко — советник Президента Украины; Эрик Найман — управляющий партнер Capital Times; Виллем Буитер — профессор Колумбийского университета; Евгений Пенцак — преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

"Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", — добавил Шмыгаль.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Украина, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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