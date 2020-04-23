Шмыгаль: Средства из фонда борьбы с COVID-19 выделят на обеспечение больниц

Новости Украины:В текущем месяцы власти планируют профинансировать обеспечение больниц в Украине.

В марте правительство выделило 905,8 млн грн субвенций в регионы на поддержку больниц, которые были направлены, в частности, на доплаты работникам и закупку медицинских товаров. За апрель из Фонда борьбы с COVID-19 будут выделены средства на обеспечение больниц.

Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В марте правительство выделило 905,8 млн грн субвенций в регионы на поддержку больниц. 88 млн были направлены на Закарпатье, в частности - на доплаты работникам и закупку медицинских товаров. За апрель средства на обеспечение больниц будут выделены из Фонда борьбы с COVID-19. Кроме того, сегодня с собой в самолете мы привезли на Закарпатье часть средств индивидуальной защиты, которые Офис Президента постоянно доставляет в Украину", - написал Шмыгаль.

По его словам, часть этой поставки было передано для нужд области, а другую доставили в больницу.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас правительство обеспечило базовую внутреннюю потребность Украины в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Шмыгаль заявил во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба на Закарпатье, что деньги из фонда борьбы с COVID-19 в Украине будут расходоваться на выплату заработных плат для медицинских работников, закупку оборудования и, возможно, будут тратиться на процентную поддержку бизнеса.