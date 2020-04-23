Премьер: Украина идет по "умеренному сценарию" распространения коронавируса

Новости Украины:Денис Шмыгаль высказался, касательно принятых в Украине мер и времени их введения.

Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19, это значит, что превентивные меры в стране были введены вовремя.

Такое мнение в Telegram-канале высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы обеспечили базовую внутреннюю потребность Украины в средствах индивидуальной защиты. Также имеем достаточное количество аппаратов ИВЛ: более 2100 аппаратов на 240 больниц первой волны. Украина идет по "умеренному сценарию" распространения COVID-19. Это означает, что превентивные меры были введены вовремя.

Они призваны удержать ситуацию, чтобы наша медицина успела усилиться и достойно встретить пик заболевания", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 578, что больше, чем сутками ранее.