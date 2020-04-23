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Четверг, 23.04.2020
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Зеленский: Украина начинает испытания препарата для борьбы с COVID-19

Зеленский: Украина начинает испытания препарата для борьбы с COVID-19
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины заявил, что в стране уже начались испытания препарата от коронавируса.

В Украине начинают испытания клинического препарата, который, по предварительным заключениям ученых и производителей, может быть очень эффективным в борьбе с коронавирусом.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

"Я всегда говорил, что нашим главным сокровищем Украины являются именно наши люди. У нас много талантливых ученых. С первых дней борьбы с коронавирусом они работают над поиском лекарств, которые могут помочь человечеству. В настоящее время проходят исследования четырех разных лекарственных средств. И в эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом. Есть предварительные заключения наших ученых и производителей, по которым этот препарат может быть очень эффективным", - сказал Зеленский. 

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По его словам, у ученых "есть все основания полагать, что он может существенно снижать или даже полностью нейтрализовать угрозу смерти от тех осложнений, которые коронавирусная инфекция приносит человеческому организму". 

Зеленский отметил, что это особенно касается людей из зоны повышенного риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

"Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания. Конечно, нам надо дождаться официальных результатов клинических испытаний, но вместе со всей страной мы верим в наших ученых и держим за них кулаки", - подчеркнул Президент. 

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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Украина, Вакцина, Карантин, Covid-19.
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