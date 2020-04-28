Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
"Коронакризис": В Раде планируют заслушать главу Нацбанка
"Коронакризис": В Раде планируют заслушать главу Нацбанка
Чемпионат Франции досрочно завершили
Чемпионат Франции досрочно завершили
Forbes создал рейтинг дизайнеров масок: украинский бренд в списке
Forbes создал рейтинг дизайнеров масок: украинский бренд в списке

Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19

Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
20:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Денис Шмыгаль заявил, что в мире есть три сценария, как жить в условиях пандемии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мире есть три сценария, как жить в условиях пандемии. Украина выбирает постепенное снятие ограничений, которые были введены из-за коронавируса, что позволит постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью, и в случае вспышек оперативно их локализовать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который мы должны пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - написал Премьер.

Он отметил, что в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии.

Госстат: в Украине реальная зарплата выросла на 9,3%

"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что второй вариант - либеральный.

"Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции обнаружено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", - пишет Премьер.

Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода

По его мнению, наиболее целесообразным является введение третьего сценария.

"И третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать", - пояснил Шмыгаль.

Как сообщалось, Шмыгаль представил план выхода из карантина, состоящий из пяти этапов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
03 Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
04 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
05 Поздравления с Днем рождения в стихах и открытках на 28 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: Греция со следующей недели начнет выход из карантина
Греция со следующей недели начнет выход из карантина
Эпидемия коронавируса: В Польше уже более 12 тысяч зараженных Covid-19
Эпидемия Covid-19: В Польше уже более 12 тыс зараженных
Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь