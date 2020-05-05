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У Зеленского заявили об уменьшении числа заболевших COVID-19

У Зеленского заявили об уменьшении числа заболевших COVID-19
13:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Положительные тенденции развития эпидемии начались за неделю до ослабления карантина, в оставшиеся дни важно тщательно соблюдать ограничения.

4 мая в Украине был зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5%, также зафиксировано рекордное соотношение выздоровевших пациентов к новым заболевшим: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - подчеркнул Зеленский.

В то же время Министерство здравоохранения Украины фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19, а поэтому нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем. "Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных", - отмечается в сообщении.

Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов также отчитался по проблеме, когда детей не принимали в "Охматдет" и Институт рака без тестирования на коронавирус, которое не могли обеспечить в этих медучреждениях. Министр сообщил, что уже разработаны алгоритмы, по которым детей из всех регионов, которые будут ехать в "Охматдет" и Института рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

За последние сутки в Украине зафиксировано 366 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 12 697 человек. Жертвами коронавируса стали уже 316 заболевших, 1875 пациентов выздоровели.

Напомним, в Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления.

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Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.
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