Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19
Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19
В Минобразования рассказали, от чего зависят условия нового учебного года
В Минобразования рассказали, от чего зависят условия нового учебного года
Шахтер готов доиграть все матчи сезона в Киеве
Шахтер готов доиграть все матчи сезона в Киеве
Робби Уильямс позабавил фанатов танцевальным видео
Робби Уильямс позабавил фанатов танцевальным видео

В МИД рассказали, повлияет ли пандемия COVID-19 на безвиз для Украины

В МИД рассказали, повлияет ли пандемия COVID-19 на безвиз для Украины
18:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Кабмин

Новости Украины:Сразу же, как ограничения на путешествия в странах мира, будут сняты - украинцы смогут снова путешествовать туда без визовых ограничений.

Как только ограничения на путешествия в странах мира, с которыми Украина имеет соглашение о безвизовом режиме, будут сняты - украинцы смогут снова путешествовать туда без визовых ограничений.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Безвиз будет работать, как только начнут летать самолеты и восстановится авиасообщение. Сейчас мы уже видим, что автомобильный транспорт пересекает (границу - ред.), если люди подпадают под критерии, установленные исключительно в связи с пандемией, а не с политических соображений. Никаких угроз для украинского безвиза нет. Когда стабилизируется ситуация с коронавирусом, все восстановится", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины сообщил о приоритетах Зеленского во внешней политике

По его словам, задача МИДа в этом плане остается неизменной: "как можно больше стран должны открываться для путешествий украинцев без виз".

Как сообщалось, ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что международное авиасообщение планируют восстановить с 15 июня, также украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, Визы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
03 Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
04 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
05 Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине поменяли правила прописки
В Украине поменяли правила прописки
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
NASA представило физическую карту Меркурия (Видео)
NASA представило физическую карту Меркурия (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь