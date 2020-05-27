В МИД рассказали, повлияет ли пандемия COVID-19 на безвиз для Украины

Новости Украины:Сразу же, как ограничения на путешествия в странах мира, будут сняты - украинцы смогут снова путешествовать туда без визовых ограничений.

Как только ограничения на путешествия в странах мира, с которыми Украина имеет соглашение о безвизовом режиме, будут сняты - украинцы смогут снова путешествовать туда без визовых ограничений.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Безвиз будет работать, как только начнут летать самолеты и восстановится авиасообщение. Сейчас мы уже видим, что автомобильный транспорт пересекает (границу - ред.), если люди подпадают под критерии, установленные исключительно в связи с пандемией, а не с политических соображений. Никаких угроз для украинского безвиза нет. Когда стабилизируется ситуация с коронавирусом, все восстановится", - сказал Кулеба.

По его словам, задача МИДа в этом плане остается неизменной: "как можно больше стран должны открываться для путешествий украинцев без виз".

Как сообщалось, ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что международное авиасообщение планируют восстановить с 15 июня, также украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте.