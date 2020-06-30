Противодействие РФ и COVID-19: Украина обсудила сотрудничество с Вышеградской четверкой

Во вторник состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послами стран-членов Вышеградской группы. О ходе переговоров информирует пресс-служба МИД Украины.

"Участники встречи обсудили направления регионального сотрудничества Украины с Вышеградской четверкой в противодействии российской агрессии и COVID-19, новые рабочие форматы сотрудничества, в частности, встречи Вышеград + Украина на экспертном уровне с участием дипломатов, политиков и представителей неправительственных организаций, а также необходимость перезапуска всех межправительственных комиссий двустороннего сотрудничества", - сообщили в МИД.

Отмечается, что Боднар поблагодарил за помощь, оказанную странами-членами Вышеградской группы в борьбе с СOVID-19 и привлек внимание к активизации российских деструктивных действий на Донбассе и в Крыму.

По информации министерства, темой встречи было обсуждение итогов председательства Чехии в Группе и передача полномочий Республике Польша с начала июля текущего года.

Посол Республики Польша Бартош Цихоцкий заверил, что вопрос безопасности будет одним из трех приоритетов в программе польского председательства в Вышеградской группе.

Также представители Группы представили специальную программу "V4 East Solidarity Programe", созданная под эгидой Международного Вышеградского фонда для стран "Восточного партнерства". В ее рамках для помощи Украине будет выделено 125 тыс. евро для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях.

Как сообщалось, ранее Украина поздравила заявление министров иностранных дел "Вышеградской группы" относительно будущего инициативы ЕС "Восточное партнерство".