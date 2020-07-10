В ЕС выступили с заявлением об агрессии РФ против Украины

Как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и должна выполнять свои обязательства конструктивно, действуя в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

"Как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнение этих договоренностей. Мы призываем Российскую Федерацию взять на себя эту ответственность и конструктивно действовать в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата", - отмечается в заявлении Евросоюза, обнародованном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

В Евросоюзе напомнили России, что недавно продленные экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязаны к полному выполнению Россией Минских договоренностей.

Также было указано, что Европейский Союз не признает незаконную аннексию АР Крым и Севастополя Российской Федерацией, осуждает голосование относительно изменений в Конституцию РФ, которое проводилось на Крымском полуострове с нарушением международного права. Кроме того, в ЕС осудили участие в процедуре голосования жителей неподконтрольных правительству Украины районов Донбасса, которым были выданы российские паспорта, что является нарушением духа Минских договоренностей.

В то же время отмечалось, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и в полном объеме реализовать Минские договоренности и полностью выполнить свои обязательства в целях достижения устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность по этому поводу, а также использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Уважение к этим принципам и обязательствам должно быть восстановлено. Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций ЕС против России связана с выполнением Минских договоренностей", - в очередной раз напомнили в ЕС.

Как сообщалось, 29 июня Совет Европейского Союза обнародовал решение продлить санкции, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, на следующие шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

Такое решение принято по результатам последних оценок состояния имплементации Минских соглашений, которые должны быть выполнены до 31 декабря 2015 года, исходя из того, что полная имплементация Минских соглашений не была достигнута.

Ограничительные меры были введены в 2014 году из-за действий России по дестабилизации Украины и направлены против российских финансового, экономического, энергетического и оборонного секторов, как и в сфере использования товаров двойного назначения.

Введенные санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капиталов ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают финансовую помощь и брокерские услуги для финансовых институтов России.

Ограничительные меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и вводят запрет на все товары двойного назначения, которые могут использоваться военными России как конечными пользователями.

Санкции также сдерживают дальнейший доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.