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Координатор грантовой организации: Китай возлагает стратегические надежды на Медведчука

Координатор грантовой организации: Китай возлагает стратегические надежды на Медведчука
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф
Решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курс на сближение с КНР были приняты под влиянием прокремлевских сил.

Такое заявление в интервью изданию "Апостроф" сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

"Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общим сближением с ним было принято под влиянием прокремлевских сил", - заявил координатор грантового движения.

Харитонов аргументировал, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.

"ОПЗЖ – это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу "Один пояс – один путь", которая ставит цель усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью", - пояснил он.

"ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина", - уверен координатор.

Введение безвиза с Китаем: в МИД говорят, что это не повлияет на отношения с другими странами

В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук – это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

"Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в "Синьхуа" (главное правительственное агентство КНР с штаб-квартирой в Пекине, - Ред.) и других … практически еженедельно", - аргументировал координатор грантового движения Артур Харитонов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временной отмене виз для туристов из КНР. Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года. Граждане Китая без визы смогут находится в Украине 30 дней.

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Китай, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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