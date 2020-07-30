Скачать
Четверг, 30.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
Кравчук назначен главой украинской делегации в ТКГ
Кравчук назначен главой украинской делегации в ТКГ
На президента ФИФА завели уголовное дело
На президента ФИФА завели уголовное дело
"Корона" не помешала: Настя Ивлеева похвасталась новеньким Lamborghini (Фото)
Настя Ивлеева похвасталась новеньким Lamborghini (Фото)

Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком

Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
19:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу "Прямой", Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.

Суд закрыл кассационное производство по кассационной жалобе ООО "Телеканал "Прямой" на решение Печерского районного суда города Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 21 сентября 2018 года по делу №757/72583/17 по иску Медведчука Виктора Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Об этом сообщается на сайте партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" .

"Верховный Суд Украины поставил жирную точку в деле о распространении лжи, которая в провокационных целях неоднократно озвучивалась так называемыми политиками и подконтрольными им СМИ о Викторе Медведчуке и его отце, в частности о том, что Владимир Несторович Медведчук якобы был полицаем, а Виктор Медведчук имел отношение к спецслужбам СССР.

Такими же лживыми признаны заявления о том, что Медведчук контролирует и имеет отношение к продуктопроводу, по которому поставляется дизельное топливо, как и к поставкам дизтоплива и сжиженного газа из Российской Федерации.

Суд признал лживыми заявления о том, что "Украинский выбор", который возглавлял Медведчук, имел какое-либо отношение к созданию параллельных органов власти или незаконной смене власти", - говорится в сообщении.

Отдельные вопросы были предметом рассмотрения более чем в десятках судов на протяжении последних 15 лет. Все решения этими судами принимались в пользу Виктора Медведчука. Сегодня в очередной раз окончательную точку в этих абсурдных обвинениях поставил Верховный Суд Украины.

Владимир Арьев обязан в течение семи дней со дня получения определения Верховного Суда от 1 июля 2020 года опровергнуть недостоверную информацию, распространенную о Медведчуке Викторе Владимировиче, путем зачитывания резолютивной части решения суда в программе "Закрытая зона" на телеканале "Прямой".

Телеканал "Прямой" должен опровергнуть недостоверную информацию в течение семи дней с момента получения определения суда в эфире канала, в передаче "Закрытая зона", и на своем сайте.

Адвокаты Виктора Медведчука будут пристально следить за исполнением решения Печерского районного суда города Киева от 25 мая 2018 года, которое подтвердил Верховный Суд Украины. Уже возобновлено исполнительное производство по данному вопросу.

В случае отказа исполнить судебное решение или в случае уклонения от его исполнения адвокатами Виктора Медведчука будет подано заявление о совершении уголовного правонарушения руководством ООО "Телеканал Прямой" и/или Владимиром Арьевым по статье 382 Уголовного кодекса Украины за неисполнение судебного решения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул лодку с отдыхающими
02 Больше не значит лучше: длительность жизни связали с уровнем железа в крови
03 Покушай жиденького: так ли полезны супы, как говорят нам бабушки
04 Дело об угрозах Зеленскому: Федине вручили обвинительный акт
05 Жара отступает: на Украину надвигается холодный фронт с дождями и грозами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве антирекорд по заболеваемости COVID-19, за сутки почти 200 больных
В Киеве антирекорд по заболеваемости COVID-19
На Донбассе сегодня тихо, боевики прекратили обстрелы
На Донбассе сегодня тихо
В Румынии опять антирекорд по COVID-19
В Румынии опять антирекорд по COVID-19
Курбан-байрам 2020: история и особенности праздника
Курбан-байрам 2020: история и особенности праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь