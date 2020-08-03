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Суд обязал ГБР расследовать возможную фальсификацию уголовного преследования против Медведчука

Суд обязал ГБР расследовать возможную фальсификацию уголовного преследования против Медведчука
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
16 июля 2020 года Печерский районный суд г. Киева принял решение по жалобе народного депутата Украины Рената Кузьмина на бездействие уполномоченных лиц Государственного бюро расследований, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении.

31 января 2020 года украинские СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука с директором ГБР Трубой.

Об этом сообщается на сайте партии ОПЗЖ.

Глава СБУ, как утверждают СМИ, заявил: "Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. – Ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях…".

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей. Однако ГБР такое расследование не начало. И это вполне объяснимо: Государственное бюро расследований превратилось в мощный инструмент внешнего управления и контроля за Украиной со стороны ее истинных заокеанских хозяев, а также в средство политического преследования инакомыслящих, для чего высшее руководство этого органа идет на нарушение закона и фальсификации, координируя свои действия, как следует из обнародованной СМИ записи, с Президентом Украины В. Зеленским.

Сейчас, после решения Печерского районного суда г. Киева, уполномоченные лица Государственного бюро расследований должны выполнить требования, изложенные в обращении народных депутатов Кузьмина Р. Р., Шуфрича Н. И., Загороднего Ю. И., Нимченко В. И., Козака Т. Р., и начать уголовное расследование правонарушений, предусмотренных статьей 344 ("Вмешательство в деятельность государственного деятеля") и статьей 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

Циничные организованные действия главы СБУ И. Баканова и экс-руководителя ГБР Р. Трубы, совершенные по указанию Президента В. Зеленского, являются противоправными и преступными. Организаторы и заказчики фальсификации уголовного преследования Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность.

Как сообщалось, Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу "Прямой", Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.

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СБУ, Суд, ГБР, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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