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Западные социологи: В следующий парламент проходят 5 партий, разрыв между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" уменьшается

Западные социологи: В следующий парламент проходят 5 партий, разрыв между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" уменьшается
10:46 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua
В Верховную Раду могли бы пройти пять партий - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Партия Шария" - в случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье.

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 6-10 августа 2020 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего Президента Украины "Слуга народа" (25,4%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,5%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (12,8%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,7%) и "Партия Шария" (5,5%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,4%), "Сила и честь" Игоря Смешко (3,1%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,9%), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,6%), "Самопомощь" под руководством Оксаны Сыроид (1,6%), "Голос" под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,5%), "Оппозиционный блок" Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,0%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (0,9%), "Национальный корпус" Андрея Билецкого (0,7%) и партия "За будущее" Игоря Палицы (0,6%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Пять партий прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье

По сравнению с предыдущим опросом общественного мнения, проведенным 10-14 июля 2020 года, рейтинги политических партий, проходящих в парламент, изменились следующим образом:

Пять партий прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье

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Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 6-10 августа 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,010 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

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Верховная Рада, Выборы, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
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